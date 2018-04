Vermisste 14-Jährige: Mordkommission hat neue Spur

Vor zwölf Jahren verschwand die 14-Jährige - nun verfolgt die Mordkommision eine neue Spur. Wie die Berliner Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, gibt es neue Hinweise im Fall der vermissten Georgine Krüger.

Die damals 14-Jährige war am 25. September 2006 auf dem Rückweg von ihrer Schule in Moabit aus einem Bus der Linie M27 gestiegen, der an der Haltstelle Perleberger Ecke Rathenower Straße hielt. Auf dem Heimweg von der Bushaltestelle zu ihrer Wohnung an der Stendaler Straße verschwand das Mädchen, ihr Handy wurde ausgeschaltet. Bis heute gibt es kein Lebenszeichen.

Nun ist ein neuer Hinweis bei der Polizei eingegangen. Aus diesem Grund wird es am heutigen Donnerstag zu Suchmaßnahmen in einem Waldstück nahe Brieselang (Landkreis Havelland) kommen. Dabei sollen auch Leichensuchhunde zum Einsatz kommen.

Das Verschwinden des Mädchens hatte 2006 für große Aufmerksamkeit gesorgt, insgesamt 191 Hinweise waren bei der Polizei eingegangen. Bislang lagen der Polizei keine konkreten Anzeichen dafür vor, dass das Mädchen Opfer einer Straftat vor. So wurden weder Teile ihrer Bekleidung oder andere mitgeführte Gegenstände gefunden. Auch ein Unglücksfall konnte weitestgehend ausgeschlossen werden.

Hunderte von Beamten hatten in den folgenden Tagen die gesamte Umgebung durchkämmt, suchten in mehr als 100 Wohnungen, Keller und Dachböden nach dem schlanken Mädchen. Die Beamten drehten, begleitet von Suchhunden, jeden Stein in Gärten, Innenhöfen, einem Park und einem nahen Bahngelände um - ohne Erfolg. Nun hoffen die Ermittler, den Fall endlich lösen zu können.

( BM )