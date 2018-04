Unfall bei Flucht: Transporter kippt auf die Seite

Die in der Bankfiliale abgestellten Gasflaschen, die offenbar die Sprengung des Automaten herbeiführen sollten.

Zuvor sollen die Insassen des Sportwagens versucht haben, in einer Filiale der Deutschen Bank an der Müllerstraße einen Geldautomaten zu sprengen.

Der Unfallort an der Seestraße.

Laut ersten Informationen war ein Sportwagen in den Transporter gerast.

An der Seestraße in Wedding ist ein Kleintransporter bei einem Unfall auf die Seite gekippt.

Ein Sportwagen ist in der Nacht zu Donnerstag an der Seestraße in Wedding mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Dabei kippte der Transporter auf die Seite. Der Fahrer des Transporters wurde laut ersten Informationen von vor Ort nicht verletzt. Die Insassen des hochmotorisierten Sportwagens (Audi RS5) flüchteten zu Fuß. Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr.

Laut unbestätigten Informationen sollen die Insassen des Sportwagens zuvor versucht haben, in einer Filiale der Deutschen Bank an der Müllerstraße einen Geldautomaten zu sprengen. Zeugen hätten dies beobachtet und die Polizei alarmiert, hieß es weiter.

Als die Beamten an der Bank eintrafen, seien die drei Maskierten mit dem Sportwagen geflüchtet. In der Filiale habe man Gasflaschen zur Sprengung des Automaten gefunden. Bilder vom Tatort zeigen die Flaschen in der Filiale.

"Zwischen der versuchten Sprengung des Geldautomaten und dem Unfall an der Seestraße soll ein Zusammenhang bestehen", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Derzeit müsse dies aber noch vor Ort ermittelt werden, sagte sie weiter.

Die in der Bankfiliale abgestellten Gasflaschen, die offenbar die Sprengung des Automaten herbeiführen sollten.

Foto: Thomas Peise

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

( BM )