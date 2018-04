In Moabit haben Polizisten zwei Tüten sichergestellt. In ihnen befanden sich bereits stark verweste Knochen.

Berlin-Moabit Tüten mit Knochen an Bushaltestelle entdeckt

Hinter einer Bushaltestelle an der Huttenstraße in Berlin-Moabit sind am Mittwochabend zwei Tüten mit Knochen gefunden worden. Augenzeugen berichteten, dass die Überreste bereits stark verwest gewesen sein sollen.

Die Plastiksäcke wurden von der Polizei sichergestellt und zur Gerichtsmedizin gebracht. Ob es sich um tierische oder menschliche Knochen handelt, ist noch unklar.

( BM )