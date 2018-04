Polizisten bei Kontrolle beleidigt und behindert

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend in Gesundbrunnen gleiche mehrere Polizeistreifen beschäftigt. Der Mann war Beamten aufgefallen, weil er in seinem VW rasant unterwegs gewesen sein soll. Die Beamten folgten ihm und wollten ihn dann gegen 21.30 Uhr in der Schwedenstraße überprüfen.

Dabei tauchten ein 17- und ein 24-Jähriger auf, behinderten die Polizisten und filmten sie mit ihren Handys. Als sie die Beamten beleidigten und immer stärker behinderten, riefen diese mehrere Streifen zur Verstärkung. Der Fahrer musste kurzzeitig gefesselt werden, damit die Polizisten seine Personalien feststellen konnten. Dabei trat er um sich und verletzte zwei Beamten an der Hand und am Arm. Die Polizisten konnten allerdings im Dienst bleiben.

Gegen den 22Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Zudem, so die Polizei, werde geprüft, ob er zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr geeignet sei.

( alu )