SUV in Berlin geklaut: Flucht endet auf Brandenburger Acker

Der Fahrer eines gestohlenen SUVs ist am Mittwochmorgen vor der Polizei geflüchtet. Bei der Verfolgsungsjagd über die A15 und die Bundesstraße 115 verlor der 22-Jährige die Kontrolle über den Mercedes. Bei einem Unfall bei Simmersdorf wurde er verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wollten die Beamten den SUV gegen 6 Uhr auf der A15 bei Forst kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas und missachtete Haltesignale.

Obwohl er beim Verlassen der Autobahn an der Abfahrt Roggosen gegen die Leitplanke prallte und auf einer Länge von 20 Metern beschädigte, setzte der Fahrer seine Flucht auf der Bundesstraße 115 in Richtung Simmersdorf fort. Bei dem Zusammenstoß mit der Leitplanke wurde der SUV erheblich an der linken Seite sowie am linken Vorderrad beschädigt. Während der Fahrt verlor das Auto mehrere Einzelteile der Frontabdeckung und Reifenteile.

Vor der Kreuzung Bundesstraße 115 und Landstraße 481 kam der Fahrer schließlich von der Straße ab, fuhr über einen Grünstreifen und kam auf einem Feld hinter der Kreuzung zum stehen. Seine anschließende Flucht zu Fuß verhinderten die Bundespolizisten. Sie nahmen den 22-jährigen Mann vorläufig fest. Er gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Weil er sich bei seiner Flucht augenscheinlich verletzt hatte, brachten Rettungskräfte den jungen Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelgenes Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, wegen des Verdachts der Hehlerei und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ein. Die Brandenburger Polizei ermittelt.

( BM )