Polizei fahndet nach vermisster 29-Jährigen

Die Berliner Polizei sucht nach Daniela Velic und bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Die 29 Jahre alte Kroatin hatte am vergangenen Donnerstag am späten Abend ihre Arbeitsstelle an der Bruchsaler Straße in Wilmersdorf verlassen und lief dann gegen 22.15 Uhr in Richtung S-Bahnhof Bundesplatz.

In der Wohnung in der Rhinstraße in Lichtenberg, in der die 29-Jährige derzeit wohnt, ist sie seitdem nicht mehr erschienen. Wie die Polizei mitteilte, soll die 29-Jährige in letzter Zeit depressiv gewirkt haben.

Die Personenbeschreibung der Polizei:

geschätztes Alter 25 bis 28 Jahre

165 bis 170 cm groß, schlanke Figur

rotes Haar, zum Zopf gebunden

Brillenträgerin

war mit einer weißen Jeanshose, schwarzer Jacke und grauen Sportschuhen bekleidet und hatte eine schwarze Handtasche bei sich

Wer die Vermisste seit dem 12. April gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich beim Fachkommissariat der Direktion 6 unter der Telefonnummer (030) 4664–673336 bzw. dem dortigen Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (030) 4664–671100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

( BM )