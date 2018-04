21-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Überholmanöver endete für einen Motorradfahrer am Dienstagabend in Lichtenrade im Krankenhaus.

Der Versuch ein Auto zu überholen, ist für einen 21 Jahre alten Motorradfahrer in Berlin-Lichtenrade im Krankenhaus geendet. Der junge Mann wollte am Dienstagabend einen 56-Jährigen Autofahrer auf der Wünsdorfer Straße überholen, musste sein Vorhaben wegen Gegenverkehrs aber abbrechen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Als der 21-Jährige zurück in die Fahrspur wollte, stieß er zunächst mit dem Auto des 56-Jährigen zusammen, stürzte dabei und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein anderer 39 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr den 21-Jährigen an. Der Motorradfahrer anschließend mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

( dpa )