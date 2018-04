Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Zwei Schwerverletzte bei Autounfall: Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße/Darßer Bogen in Weißensee sind in der Nacht zwei Personen schwer verletzt worden. Vor Ort hieß es, es handele sich bei den Verletzten um Insassen des Kleinwagens. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt: Der Versuch ein Auto zu überholen, ist für einen 21 Jahre alten Motorradfahrer in Lichtenrade im Krankenhaus geendet. Der junge Mann wollte am Dienstagabend einen 56-Jährigen Autofahrer auf der Wünsdorfer Straße überholen, musste sein Vorhaben wegen Gegenverkehrs aber abbrechen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Als der 21-Jährige zurück in die Fahrspur wollte, stieß er zunächst mit dem Auto des 56-Jährigen zusammen, stürzte dabei und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein anderer 39 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr den 21-Jährigen an. Der Motorradfahrer anschließend mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr in Richtung Wedding gesperrt. Der Verkehr wird über die AS Späthstraße (A 113) zur AS Gradestraße ab- und umgeleitet.

A 115 (AVUS): Wegen Munitionssprengungen auf dem Sprengplatz Grunewald wird die A 115 zwischen ca. 09:50 Uhr und 10:10 Uhr kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen AS Hüttenweg und AS Spanische Allee voll gesperrt. Der parallel zur AVUS führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab ca. 09:30 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung betrifft auch den Fuß- und Radverkehr.

Rahnsdorf: Auf der Ingeborg-Hunzinger-Straße beginnt ein neuer Bauabschnitt. Die Straße ist ab 04:00 Uhr bis Montag, ca. 04:00 Uhr, in Höhe des S-Bahnhofs Rahnsdorf in beiden Richtungen voll gesperrt.

Prenzlauer Berg (1): Ab ca. 17:30 Uhr kann es aufgrund eines Fußballspieles im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Beginn 19:00 Uhr) im Bereich Eberswalder Straße/Schönhauser Allee zu Verkehrsstörungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Prenzlauer Berg (2): Aufgrund eines Konzerts im Velodrom (Beginn 20:00 Uhr) kann es im Bereich Landsberger Allee, Storkower Straße und Conrad-Blenkle-Straße ab ca. 18:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Charlottenburg und Schöneberg: Um 18:00 Uhr startet eine Demonstration am George-Grosz-Platz an der Ecke Kurfürstendamm/Schlüterstraße und zieht über Kurfürstendamm und Tauentzienstraße zum Wittenbergplatz. Bis ca. 20:30 Uhr sind Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.

Tiergarten: Für einen Zapfenstreich der Bundeswehr wird das Reichpietschufer in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr in Richtung Charlottenburg ab der Stauffenbergstraße gesperrt.

Wetter

Nach vereinzeltem Frühnebel scheint die Sonne, und nur ab und zu ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Sie stören aber kaum, und es bleibt auch überall trocken. Der Wind weht schwach aus Südwest. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar. Auch morgen wechselt sich die Sonne mit ein paar Schönwetterwolken ab. Es bleibt den ganzen Tag über trocken.

