Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße und Darßer Bogen in Weißensee sind zwei Personen schwer verletzt worden.

In der Nacht kam es zur Kollision zwischen einem Kleinwagen und einem Transporter. Die Pkw-Insassen wurden schwer verletzt.

Weißensee Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Weißensee

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kleintransporter an der Kreuzung Piesporter Straße/Darßer Bogen in Weißensee sind in der Nacht zwei Personen schwer verletzt worden.

Vor Ort hieß es, es handele sich bei den Verletzten um Insassen des Kleinwagens. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

( BM )