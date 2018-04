Mitarbeiter der Spusensicherung in dem Geschäft, in dem sich der Übergriff ereignete

Kriminalität in Berlin Vater sticht in Einkaufscenter mit Messer auf Tochter ein

Berlin. Am Dienstagmittag hat sich in einem Neuköllner Einkaufszentrum eine Familientragödie ereignet. Ein Vater hat auf seine Tochter eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und nach Auswertungen erster Zeugenaussagen attackierte der 75-jährige Mann gegen 12 Uhr seine 47 Jahre alte Tochter. Wie die Polizei mitteilte, stach der Mann mehrmals mit einem Messer auf die Frau ein. Passanten schritten ein und übergaben den Senior schließlich der Polizei.

Die Beamten nahmen den 75-Jährigen fest. Seine 47-jährige Tochter wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Angaben zum Gesundheitszustand der Frau konnte die Polizei nicht machen. Täter und Opfer sind türkische Staatsbürger, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Warum der 75-Jährige die Frau angriff, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Tat ereignete sich im Wutzky-Center am Joachim-Gottschalk-Weg. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes hat die 8. Mordkommission übernommen.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Sieben Messerattacken pro Tag in Berlin

In Berlin hat es im vergangenen Jahr pro Tag im Schnitt sieben Messerattacken gegeben. Insgesamt wurden bei 2737 Straftaten Messer als Tatwaffe benutzt. Das waren 200 Fälle mehr als noch vor einem Jahr und knapp 300 Fälle mehr als noch vor zehn Jahren. In 560 Fällen waren die Tatverdächtigen jünger als 21 Jahre. Das geht aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Peter Trapp hervor. Der Politiker fragt diese Zahlen Jahr für Jahr ab. Er fordert, dass Angriffe mit Messern als Tötungsversuche eingestuft werden sollten und nicht nur als gefährliche Körperverletzungen.

Bei einem Totschlag (mindestens fünf Jahre) würde das Strafmaß höher liegen als bei gefährlicher Körperverletzung mit mindestens sechs Monaten. In 560 Fällen sind die Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt, in 80 Fällen sind die mutmaßlichen Täter Kinder, also unter 14 Jahre alt. "Das sind erschreckende Zahlen, die belegen, dass wir die Präventionsarbeit in den Schulen verstärken müssen", so Trapp weiter. Eine Möglichkeit sei, dass in den Polizeiabschnitten die Präventionsarbeit verschärft wird. Auch der geständige Tatverdächtige im Mordfall Keira G. in Alt-Hohenschönhausen ist erst 15 Jahre alt. Edgar H. gab zu, das 14-jährige Mädchen mit mehreren Messerstichen in der Wohnung ihrer Eltern getötet zu haben.

