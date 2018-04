Polizei fahndet nach diesem mutmaßlichen Sex-Täter

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter und hat am Dienstag ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Mann soll im Oktober 2017 einer jungen Frau in Adlershof bis in den Hausflur eines Hauses an der Friedlander Straße gefolgt sein, wie die Polizei mitteilte Dort soll er sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Als sich die Frau wehrte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete.