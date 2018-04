24-Jähriger bei Raubüberfall schwer verletzt

Bei einem Raubüberfall in Hellersdorf ist ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 1 Uhr in der Nacht zu Montag an der Hellersdorfer Promenade unterwegs und blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden.

Dabei soll ihn ein Unbekannter mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Der 24-Jährige lehnte die Herausgabe ab, worauf ihm der Räuber mit der Schusswaffe gegen den Kopf schlug. Zwei mögliche Komplizen des Unbekannten standen in der Nähe.

Mit Verletzungen des Kopfes ging der Überfallene zu Boden und die Täter flüchteten ohne Beute unerkannt in Richtung Quedlinburger Straße. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ermittlungen dauern an.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

( BM )