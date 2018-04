Mann bei Streit verletzt - Täter bauen Unfall auf Flucht

Bei einem Streit vor einer Bar in der Hauptstraße in Schöneberg ist ein 19-Jähriger in der Nacht zu Montag schwer verletzt worden. Laut Polizei geriet der Mann mit zwei 21 und 24 Jahre alten Männern aneinander. Diese schlugen ihm mit einem Glas ins Gesicht. Der 19-Jährige erlitt Schnittverletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Die Täter flüchteten verfolgt von der Polizei mit einem Auto in Richtung A 103. Ihre Flucht endete jedoch abrupt, als sie mit dem Wagen gegen das Brückengitter der Friedrich-Gerlach-Brücke prallten. Beide mussten anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik.

( BM )