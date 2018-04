Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Toter Mann an der Warschauer Brücke gefunden: Nach einem Leichenfund an der Warschauer Brücke in Friedrichshain ist die Identität des Toten geklärt. Wie die Polizei bestätigte, handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen 40 Jahre alten Mann, der aus dem Obdachlosenmilieu stammt. Hiweise auf ein Fremdverschulden soll es nicht gegeben haben. Die Polizei ermittelt weiter zur Todesursache. Am frühen Montagmorgen meldeten Passanten einen regungslosen Körper nahe der Warschauer Brücke. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Auto in Neukölln abgebrannt: In Neukölln ist ein Auto komplett ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen sei der Wagen angezündet worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Zeugen wollten beobachtet haben, wie zwei unbekannte Männer am Sonntagnachmittag die Straße Am Buschfeld mit einem Fahrzeug hastig verlassen hätten. Ob dies im Zusammenhang mit dem Feuer stand, war aber unklar.

Mehrere Brände in einem Hochhaus - Polizei prüft Zusammenhang: Nach mehreren Bränden in einem Hochhaus in Neukölln prüfen die Ermittler nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen. Es werde von Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es allerdings noch keine. Am Samstagabend kam es im Keller des Gebäudes zu Rauchentwicklung gekommen. Zwölf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Am frühen Sonntagabend brannte es wieder in dem Hochhaus. Diesmal hatte Gerümpel im Hausflur Feuer gefangen, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Der dritte Brand ereignete sich am späten Sonntagabend. Wieder brach Feuer im Keller aus. Dabei wurden fünf Bewohner verletzt. Die Berliner Feuerwehr hatte am Wochenende viel zu tun: Zu dem Brand am Alten Schlachthof in Berlin-Lichtenberg und dem Feuer in einer Gartenlaube in Wilhelmsruh gab es am Montagmorgen zunächst keine neuen Erkenntnisse.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S3/S9: Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in den Nächten Montag/Dienstag und Dienstag/Mittwoch jeweils von ca. 22 Uhr bis Betriebsschluss SEV zwischen Westkreuz und Olympiastadion.

Staustellen

A 100 (Stadtring): Wegen Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz zwischen 21 Uhr und 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die AS Späthstraße (A 113) bzw. AS Gradestraße ab- und umgeleitet.

A 115 (Avus-Verlängerung): Wegen Bauarbeiten ist die Hauptfahrbahn zwischen 21 Uhr und 5 Uhr stadteinwärts in Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet.

Adlershof: Um 6 Uhr wird auf der Dörpfeldstraße eine Baustelle eingerichtet. In Richtung Rudower Chaussee ist die Straße vor der Kreuzung Adlergestell bis Donnerstagnachmittag auf einen Fahrstreifen verengt.

Steglitz: Für die Montage eines Krans am Steglitzer Kreisel ist die Schloßstraße ab 6 Uhr in beiden Richtungen zwischen Wrangel- und Albrechtstraße bis Anfang Juni auf jeweils einen Fahrstreifen verengt.

Neu-Hohenschönhausen: Gegen 7 Uhr beginnt eine Baustelle auf der Falkenberger Chaussee. Bis Freitagnachmittag steht stadtauswärts zwischen S-Bahnhof Hohenschönhausen und Pablo-Picasso-Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wedding: Ab dem Morgen wird auf der Seestraße die Fahrbahn ausgebessert. In Richtung A 100 (Stadtring) ist hinter der Kreuzung Louise-Schroeder-Platz/Reinickendorfer Straße bis Dienstagabend nur ein Fahrstreifen frei.

Wetter

Nach einem sehr sonnigen Sonntag startet die neue Woche laut Vorhersage mit mehr Wolken. Im Tagesverlauf können sich einige Regenschauer entwickeln. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Bis zum Nachmittag steigt das Thermometer auf Werte um 20 Grad, nachts kühlt es bis neun Grad ab.

