Vater und Sohn rauben Taxi-Fahrer aus: Festnahme

Zwei Räuber haben in der Nacht zu Sonntag in Wilmersdorf einen Taxifahrer überfallen. Gegen Mitternacht Uhr überfielen zwei Männer einen Taxifahrer in der Nikolsburger Straße, teilte die Polizei mit. Zuvor waren sie am Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße in das Taxi des 57-Jährigen gestiegen, um sich zu der Anschrift fahren zu lassen.

Am Zielort stritten sie zunächst über die Zahlung. Einer der Räuber würgte daraufhin den Fahrer von hinten. Anschließend raubten sie ihm Handy und Portemonnaie und flüchteten damit. Alarmierte Polizisten nahmen die Straftat am Tatort auf. Plötzlich hielt erneut ein Taxi vor Ort - und heraus stiegen die mutmaßlichen Täter. Die Beamten nahmen die beiden Männer - Vater und Sohn - im Alter von 53 und 25 Jahren fest. Das geraubte Handy hatte der Sohn noch bei sich.

( BM )