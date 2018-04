Betrunkener Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Ein Betrunkener Radfahrer ist am Sonnabend in Wilmersdorf mit einem Smart kollidiert. Eine Kontrolle ergab bei ihm 2 Promille.

Schwer verletzt musste gestern Abend ein Radfahrer nach einem Unfall in Wilmersdorf stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Laut Polizei sind ein 81-Jähriger mit einem Smart und ein 64-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 19:30 Uhr auf der Brandenburgische Straße in Richtung Kurfürstendamm unterwegs gewesen. Als beide an der Duisburger Straße in gleicher Höhe waren, verlor der Radfahrer offenbar die Kontrolle, berührte den Wagen und stürzte.

Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde von Rettungssanitätern zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der Smart-Fahrer blieb unverletzt.

( BM )