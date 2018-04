16-Jähriger bei Messerattacke in Mitte schwer verletzt

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 16-Jähriger bei einem Streit schwer verletzt. Laut Polizei gerieten gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz in der Holzmarktstraße zwei 16-Jährige aneinander. Dabei erlitt er mehrere Stichwunden am Arm, Rücken und Bauch. Polizisten einer Einsatzhundertschaft nahmen den Tatverdächtigen am Ort fest.

Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen und seiner Mutter übergeben.

