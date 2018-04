Kellerbrand in Gropiusstadt - Drei Verletzte

Bei einem Kellerbrand in Gropiusstadt wurden in der Nacht zu Sonntag drei Personen verletzt

In der Nacht zu Sonntag hat es im Keller eines Wohnhauses in Gropiusstadt an mehreren Stellen gebrannt. Drei Personen wurden verletzt.

In einem Wohnhaus in der Ringslebenstraße in Gropiusstadt ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. An drei verschiedenen Stellen habe gegen 23 Uhr Gerümpel in Kellerboxen gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich bereits rund 50 Anwohner vor dem Gebäude.

Drei Personen mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Bewohner verbrachten die Zeit während des Einsatzes in einem bereitsgestellten Bus der BVG. Die Feuerwehr war mit insgesamt 50 Kräften im Einsatz.

