Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Polizeiauto mit Pflasterstein beschädigt: Bei einem Polizeieinsatz gestern Abend in Charlottenburg nahmen Polizisten einen 26-Jährigen fest. Dieser hatte gegen 21.30 Uhr am Kurfürstendamm die Besatzung eines Einsatzwagens angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Als ihm diese verneint wurde, entfernte er sich zunächst. Als er erneut an die Beifahrerseite herantrat, schlug er mit einem Pflasterstein mehrmals gegen die Seitenscheibe, so dass diese beschädigt aber nicht durchschlagen wurde. Die auf dem Beifahrersitz befindliche Polizeibeamtin blieb unverletzt. Ihr Kollege nahm den alkoholisierten Mann fest, der heftigen Widerstand leistete.

Mann ohne Fahrerlaubnis rast über A 100: Kurz nach 23 Uhr hat eine Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der A 100 in Wilmersdorf in Fahrtrichtung Nord einen VW Polo mit 104 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Zudem fuhr der Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen, der zu diesem Zeitpunkt durch Lichtzeichen gesperrt war. Die Beamten hielten den VW an der Ausfahrt Kaiserdamm an und überprüften den 30-jährigen Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bis 2019 kein Fahrzeug führen darf. Bei dem Führerschein, den er vorzeigte, besteht der Verdacht der Fälschung.

Polizei stoppt Raser auf A113: Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend einen Raser auf der A113 in Adlershof gestoppt, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige fuhr gegen 3:20 Uhr mit 120 Kilometer pro Stunde an einer Polizeistreife vorbei - erlaubt waren bei Regen dort 60 km/h. Die Polizisten hielten den jungen Autofahrer in der Hermann-Dorner-Allee an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 18-Jährigen. Eine freiwillig durchgeführte Messung ergab einen Wert von rund 1,6 Promille bei dem Fahranfänger.

Blitz verursacht Feuer in Biogasanlage: Durch einen Blitzeinschlag hat sich an einer ehemaligen Biogasanlage in Spandau Gas entzündet. Die Feuerwehr wurde am Freitagabend um 20.36 Uhr in die Straße "Freiheit" Nr. 15 gerufen, teilte ein Sprecher mit. Das Feuer brach demnach an einem 2000 Kubikmeter großen Biogaszwischenspeicher aus. Die Flamme hatte einen Durchmesser von fünf bis sieben Metern und war circa 15 Meter hoch, sagte ein Sprecher. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte riefen sofort Verstärkung. Nachdem der Betreiber die Gaszufuhr abgestellt hatte, erloschen die Flammen. Insgesamt befanden sich am Abend rund 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Mitte, Kreuzberg und Schöneberg: Zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Sperrungen aufgrund einer Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern im Bereich Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Mauerstraße, Schützenstraße, Friedrichsstraße, Hedemannstraße, Wilhelmstraße, Mehringdamm, Obentrautstraße, Großbeerenstraße, Yorckstraße und Goebenstraße bis Potsdamer Straße. Um ca. 17:00 Ende des Aufzuges mit anschließender Schlussveranstaltung auf der Kreuzung Potsdamer Straße/Goebenstraße (bis ca. 22:00 Uhr).

Tempelhof (1): Im ehemaligen Flughafen Tempelhof öffnet um 09:00 Uhr die Messe VELOBerlin. Im Bereich des Tempelhofer Damms bis zum Platz der Luftbrücke ist bis ca. 18:00 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Tempelhof (2): In der Zeit von 18:00 Uhr und 20:00 Uhr kann es im Bereich Platz der Luftbrücke, Tempelhofer Damm, Mehringdamm, Hallesches Ufer, Reichpietschufer, Potsdamer Straße, Potsdamer Platz, Ebertstraße, Platz des 18. März, Ebertstraße, Scheidemannstraße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee, Otto-von-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Straße, Reinhardtstraße, Friedrichstraße, Kochstraße, Wilhelmstraße, Mehringdamm, Tempelhofer Damm und Platz der Luftbrücke zu Verkehrsbehinderungen aufgrund einer Fahrraddemonstration kommen.

Westend: Ab ca. 19:00 Uhr kommt es aufgrund eines Fußballspiels im Olympiastadion (Beginn 15:30 Uhr) im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Friedrichshain: Ab ca. 16:30 Uhr wird aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 18:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Bus und Bahn

S1: Ab ca. 05:00 Uhr besteht bis Montagmorgen wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Botanischer Garten und Zehlendorf. Als Ersatz fahren Busse. Zwischen Zehlendorf und Wannsee verkehrt die Line S1 nur im 20-Minuten-Takt. Bitte zur Umfahrung zwischen Wannsee und Friedrichstraße auch die S-Bahn-Linie S7 oder die Züge des Regionalverkehrs nutzen.

S2 und S8: Ab ca. 09:00 Uhr besteht bis ca. 15:00 Uhr wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Buch und Bernau. Als Ersatz fahren Busse. Zwischen Blankenburg und Buch besteht S-Bahn-Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt.

S41/S42, S8/S85: Seit Freitagabend bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, zw. Ostkreuz und Schönhauser Allee nur S41/S42 mit Umstieg in Greifswalder Straße.

S25/S26: Ab Freitagabend bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, ist der S-Bahnverkehr zwischen Teltow Stadt und Südende eingestellt. Zwischen Teltow Stadt und Priesterweg/Südende verkehren Busse.

Wetter

Zunächst ziehen viele Wolken vorüber. Aus ihnen fällt auch zeitweise Regen. Am Nachmittag und Abend wird es dann aber langsam freundlicher, und die Sonne zeigt sich auch ab und zu. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer Wind aus West bis Südwest. Morgen bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken weitgehend trocken.

