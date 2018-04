Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Frau in Spandau fremdenfeindlich beschimpft - Staatsschutz ermittelt: Eine 44-jährige Frau ist in Spandau von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt worden. "Sie saß am Donnerstagabend auf einer Bank am Földerichplatz und kam mit dem Mann ins Gespräch", sagte eine Sprecherin der Polizei. Dann habe der Unbekannte die 44-Jährige übel beschimpft und fremdenfeindlich beleidigt. Die Frau erstattete Anzeige. Der Staatsschutz ermittelt.

Lagerhalle in Marienfelde ausgebrannt: Ein Feuer hat in Marienfelde eine leerstehende Lagerhalle zerstört. "Das rund 250 Quadratmeter große Gebäude in der Malteserstraße geriet in der Nacht zum Freitag in Brand", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S41/S42, S8/S85: Von ca. 22 Uhr bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, zw. Ostkreuz und Schönhauser Allee nur S41/S42 mit Umstieg in Greifswalder Straße.

S25/S26: Ab ca. 22 Uhr bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, ist der S-Bahnverkehr zwischen Teltow Stadt und Südende eingestellt. Zwischen Teltow Stadt und Priesterweg/Südende verkehren Busse.

Staustellen

Charlottenburg: Die Joachimsthaler Straße wird ab 20 Uhr bis Sonntagabend in Richtung Kurfürstendamm zwischen Hardenbergstraße und Kantstraße wegen eines Kranrückbaus gesperrt.

Wetter

Die Wolken werden überwiegen. Es ist bei maximal 22 Grad mit zum Teil kräftigen Regengüssen und Gewitter zu rechnen, örtlich gar mit Hagel und Starkregen.

