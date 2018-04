Sohn greift Mutter mit Schwert an - schwer verletzt

Eine Frau ist von ihrem Sohn in Neuhausen (Landkreis Spree-Neiße) mit einem Schwert schwer verletzt worden. "Es passierte am Donnerstagmorgen im Haus der Familie. Ein Zeuge hatte uns alarmiert", sagte ein Polizeisprecher. Die 59-jährige Mutter wurde demnach am Kopf und an den Händen mit dem Zier-Schwert getroffen und musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Lebensgefahr bestehe nicht. Die Sicherheitskräfte suchten mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem 17-jährigen Sohn, der geflohen war. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Grund für die Gewalttat war zunächst unklar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Mehr zum Thema:

Auto rast in Fußgängergruppe - Fahrer stellt sich

Nach Messerangriff: Gericht verurteilt jugendliche Syrer

( dpa )