Tesla-Fahrer erfasst beim Einparken 79-Jährigen

In Spandau ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall zwischen einer elektrisch betriebenen Oberklasse-Limousine der Marke Tesla und einem Rollerfahrer gekommen. Der 79 Jahre alte Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste auf eine Intensivstation gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.40 Uhr an der Seegefelder Straße. Demnach wollte der 43 Jahre alte Fahrer des Tesla (Modell S) in Höhe Staakener Straße in eine freie Parklücke einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 79-Jährigen.