Ein Polizeiauto ist von einer Brücke aus in Alt-Treptow mit Steinen beworfen worden. "Die Wurfgeschosse trafen den Wagen in der Lohmühlenstraße am späten Mittwochabend", sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Der Angriff ereignete sich gegen 23.35 Uhr.

Die beiden 38 und 53 Jahre alten Beamten der Objektschutzstreife erlitten einen Schock und mussten ihren Dienst beeenden. Die Suche nach den Tätern war zunächst erfolglos. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

( dpa )