Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Polizei ermittelt auf Anwesen von Bushido und Abou-Chaker: Auf dem Anwesen des Berliner Rappers Bushido ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Bilder zeigen einen Einsatzwagen der Kriminalpolizei vor der Villa des Rappers am Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Auf dem Grundstück hat auch Bushidos ehemaliger Vertrauter Arafat Abou-Chaker ein Haus. Torsten Herbst, Sprecher der Brandenburger Polizei, sagte auf Anfrage der Morgenpost, es werde wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls in das Einfamilienhaus von Abou-Chaker ermittelt. Ein Zeuge habe demnach beobachtet, wie eine männliche Person in das Haus eingedrungen sei. Gegen 15.15 Uhr sei die Polizei alarmiert worden. Nach ersten Ermittlungen sei allerdings nichts entwendet worden. "Abou-Chaker ist für uns kein Unbekannter, da gucken wir natürlich in alle Richtungen", so Herbst. Der Einsatz der Kriminaltechniker dauerte bis in die Abendstunden.

Polizeiauto mit Steinen beworfen - Staatsschutz ermittelt: Ein Polizeiauto ist von einer Brücke aus in Alt-Treptow mit Steinen beworfen worden. "Die Wurfgeschosse trafen den Wagen in der Lohmühlenstraße am späten Mittwochabend", sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Die beiden 38 und 53 Jahre alten Beamten erlitten einen Schock. Die Suche nach den Tätern war zunächst erfolglos. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Zwei Transporter brannten in Oberschöneweide: Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Donnerstag in Oberschöneweide in Flammen aufgegangen. Ein davor geparkter Transporter fing ebenfalls Feuer. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr hatten den Brand am Fritz-König-Weg rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.

Zwei mutmaßliche Autodiebe in Mitte festgenommen: Zwei mutmaßliche Autodiebe sind der Polizei in Mitte ins Netz gegangen. "Ein Zeuge sah am Mittwochabend, wie sich einer der Männer an einem Wagen in der Margarete-Steffin-Straße zu schaffen machte", sagte eine Sprecherin der Polizei. Polizisten nahmen die Verdächtigen in dem Fahrzeug fest. Einer der mutmaßlichen Diebe ist 29 Jahre alte, die Personalien des anderen waren unbekannt.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

A 100 (Stadtring): Sperrung in Richtung Neukölln zwischen AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) und AS Hohenzollerndamm von 22 bis 5 Uhr. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt.

Mitte: Ebertstraße von 7 bis 17 Uhr in Richtung Brandenburger Tor zwischen Leipziger Straße und Voßstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Kreuzberg: Von 16 bis 22 Uhr Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Heinrichplatz/Oranienstraße aufgrund einer Kundgebung.

Britz: Baustelle auf Britzer Damm ab 8 Uhr. Stadteinwärts stehen vor der Einmündung Mohriner Allee bis Ende Mai nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Es ziehen mehr Wolken auf. Im Laufe des Tages kann es örtlich Regen geben. Auch Gewitter sind möglich. Bis zum Nachmittag werden 24 Grad erreicht.

( BM )