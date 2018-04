Zu viel Gold: Polizei stoppt 600.000-Euro-Lamborghini

Weil der Lack andere Autofahrer blendete, hat die Polizei am Dienstagabend an der Wilhelmstraße in der Nähe des Finanzministeriums einen goldenen Lamborghini (Modell: Aventador) aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug war mit einer nicht zugelassenen Spezialeffektfolie überzogen. Die glänzte allerdings so sehr, dass sie eine Sichtbehinderung für andere Verkehrsteilnehmer darstellte.

Doch damit nicht genug: Laut Polizei hatte der 28-jährige Fahrer und Halter des Autos an der Front des Fahrzeuges kein Nummernschild angebracht. Das Kennzeichen lag im Fußraum. Zudem konnte der Fahrer nicht die erforderlichen Papiere für den Wagen (Kosten: 600.000 Euro, 750 PS) vorweisen. Die Weiterfahrt wurde ihm deshalb untersagt.

Polizei kontrolliert verstärkt Protzfahrer

Das Auto wurde auf ein Privatgelände gebracht. Der 28-Jährige muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Außerdem muss er sich wegen Kennzeichenmissbrauchs verantworten und die Mängel beseitigen, um dann bei der Polizei erneut vorstellig zu werden. Entweder die Folie wird entfernt oder so verändert, dass sie nicht mehr blendet. Erst dann ist die Weiterfahrt erlaubt.

Derzeit ist die Berliner Polizei wieder verstärkt im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um sogenannte Profilierungsfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Besonders viele dieser Protzfahrer sind in der City West unterwegs. Bei einer Schwerpunktkontrolle in Charlottenburg und Schöneberg vor einer Woche zogen die Beamten knapp 100 Fahrzeuge aus dem Verkehr.

