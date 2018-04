Mann stiehlt Meißen-Vase - Polizei fahndet mit Fotos

Die Tat ereignete sich in der Meißen-Boutique in Mitte

Die Polizei fahndet mit Fotos aus Überwachungskameras nach einem Mann, der am 19. Februar 2018 gegen 11.45 Uhr eine wertvolle Vase gestohlen haben soll. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Prachtvase Pâte sur pâte "Hera mit Lilie" in limitierter Auflage handeln, die der Mann aus der Meißen-Boutique in Mitte hat mitgehen lassen. Die Vase ist 35 Zentimeter hoch. Der Entwurf stammt von Johann Daniel Schöne (1767-1843), Ausführung später.

Er wird als 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben. Der Mann hat dunkle, kurze Haare und eine schlanke Gestalt. Er trug eine Brille und war mit einer schwarzen Daunenjacke mit Fellkapuze, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und/ oder kann Hinweise zu seiner Identität bzw. seinem Aufenthaltsort geben?

Wer hat Beobachtungen zur Tatzeit gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wem sind Angaben zum Verbleib der gestohlenen Vase möglich?

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat LKA 444 – Kunstdelikte beim Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-944400 oder (030) 4664-944401 sowie jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

( BM )