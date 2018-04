Mann am Briefkasten mit Messer attackiert

Berlin. An einem Postbriefkasten ist ein 31-jähriger Mann in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer angegriffen worden. "Er wollte am An einem Postbriefkasten ist ein 31-jähriger Mann in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer angegriffen worden. "Er wollte am Dienstagabend an der Bismarckstraße einen Brief einwerfen", sagte eine Sprecherin der Polizei am frühen Mittwochmorgen. Dabei wurde er von einem Mann angegriffen, der in der Nähe des Briefkastens auf dem Boden geschlafen hatte.

Die leichte Stichwunde des 31-Jährigen wurde ambulant versorgt. Die Polizei fasste den 59 Jahre alten Messerstecher. Ob es sich um einen Obdachlosen handelte, war zunächst noch unklar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

( dpa )