Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Feuerwehr rettet Familie aus Brandwohnung: Im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Neheimer Straße in Tegel ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten eine vierköpfige Familie in Sicherheit. Verletzt wurde laut Informationen von vor Ort niemand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz.

Brand frisst sich bis zum Dach hinauf: Bei einem Brand eines fünfstöckigen Wohnhauses in Spandau sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer war in der ersten Etage ausgebrochen und hatte sich dann entlang der Fassade über die Balkone bis zum Dach hinauf gefressen. Lesen Sie HIER mehr!

Räuber überfallen Wettbüro - Angestellter verletzt: Drei bewaffnete Räuber haben am Dienstagabend ein Wettbüro an der Oranienburger Straße in Wittenau überfallen. "Sie schlugen dem Angestellten ins Gesicht und bedrohten ihn mit einem Schlagstock und einem Messer", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die maskierten Täter flüchteten mit ihrer Beute. Der Angestellte wurde bei dem Übrerfall verletzt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

U-Bahn

U1: Pendelverkehr zwischen S+U Warschauer Straße und U Schlesisches Tor. Ersatzverkehr mit Bussen zwischen U Schlesisches Tor und U Hallesches Tor.

Staustellen

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Bauarbeiten ist die A 100 in Richtung Neukölln zwischen AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) und AS Hohenzollerndamm von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird ab ca. 21 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen.

A 115 (Avus): Wegen Munitionssprengungen auf dem Sprengplatz Grunewald wird die A 115 von ca. 9.50 bis 10.10 Uhr kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen AS Hüttenweg und AS Spanische Allee voll gesperrt. Der parallel zur Avus führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab ca. 9.30 Uhr – auch für Radfahrer und Fußgänger – voll gesperrt.

Mitte: Um 10 Uhr startet eine Demonstration am Bahnhof Friedrichstraße und zieht via Georgenstraße, Friedrichstraße, Französische Straße, Werderscher Markt, Unter den Linden und Karl-Liebknecht-Straße zur Spandauer Straße (Neptunbrunnen). Bis etwa 13 Uhr sind hier Verkehrsbehinderungen möglich.

Grunewald: Von ca. 14 bis 17 Uhr kann es auf der Hubertusallee zw. Warmbrunner Straße und Lynarstraße zu Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Kundgebung kommen.

Steglitz: Für einen Kraneinsatz sind auf der Lepsiusstraße in Richtung Grunewaldstraße an der Kreuzung Schildhornstraße ab 8 Uhr bis Freitagnachmittag nur zwei Fahrstreifen frei.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken können gebietsweise zum Teil kräftige Regengüsse oder Gewitter niedergehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Bei Schauern und Gewittern gibt es vorübergehend starke Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 7 Grad.

