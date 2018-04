Drei Frauen belästigt - Prügelei im Schnellrestaurant

Am Montagnachmittag haben sich zwei Männer in einem Schnellrestaurant am Berliner Ostbahnhof geprügelt. Gegen 17.30 Uhr belästigte ein 23-Jähriger verbal drei Frauen. Ein 54 Jahre alter Mitarbeiter wies den Mann daraufhin aus dem Restaurant. Dem kam der 23-Jährige jedoch nicht nach.

Als der Restaurant-Mitarbeiter ihn am Arm hinausführen wollte, wehrte sich der Gast und es kam zu einer Schlägerei zwischen den Männern. Bundespolizisten trennten die beiden und stellten ihre Personalien fest.

Dabei versuchte der junge Angreifer zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand. Die Bundespolizei leitete gegen beide Männer Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der 23-Jährige bekam zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

( BM )