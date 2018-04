Zwei falsche Polizisten in Spandau festgenommen

Zwei falsche Polizisten sind nach einem Betrugsversuch in Spandau vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jahren gegenüber einem 84 Jahre alten Wohnungsmieter als Polizisten ausgegeben. Sie sagten dem Senior, in seine Wohnung sei eingebrochen worden. Sie müssten daher die Wohnung überprüfen. Sie zeigten dem 84-Jährigen gefälschte Dienstausweise. Daraufhin ließ der Mieter die Männer in seine Wohnung in der Heerstraße in Spandau.

Eine Nachbarin hatte die Situation bemerkt und die echte Polizei alarmiert. Noch in der Wohnung konnten die Betrüger festgenommen werden - genau wie eine vor dem Haus wartende 35 Jahre alte Begleiterin, die später wieder auf freien Fuß kam.

Einer der Festgenommenen gab bei seiner Festnahme falsche Personalien an und führte eine gefälschte ID-Karte mit sich. Nachdem seine richtigen Personalien ermittelt worden waren, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits zwei Haftbefehle vorliegen. Die Festgenommenen sollen am Dienstag einem Richter vorgeführt werden.

( BM )