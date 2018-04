Mann nach rassistischen Beleidigungen festgenommen

Ein 40 Jahre alter Mann soll am Montagabend in Müggelheim einen Busfahrer der BVG und zwei weitere Personen ausländerfeindlich beleidigt haben. Beamte konnten den Mann festnehmen, nachdem die Betroffenen die Polizei alarmiert hatten.

So sei es gegen 20.45 Uhr an der Odernheimer Ecke Raumbacher Straße zur Beleidigung des 54 Jahre alten Busfahrers gekommen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts traten eine 29-Jährige und ihr 21 Jahre alter Begleiter an die Beamten heran und gaben an, dass auch sie bereits gegen 18 Uhr ausländerfeindlich beschimpft worden seien.