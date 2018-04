Berlin-Wilmersdorf Schwerverletzt: Raser brettert in Stau auf der Stadtautobahn

Am Montagnachmittag ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn in Wilmersdorf schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 29-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem BMW auf dem mittleren Fahrstreifen der A100 in Richtung Anschlussstelle Hohenzollerndamm. Dabei soll der Autofahrer nach Angaben von Zeugen schnell unterwegs gewesen sein.

Aufgrund stockenden Verkehrs bremste der 29-Jährige zwischen der Einfahrt Detmolder Straße und Ausfahrt Schmargendorf scharf, wobei er offenbar die Kontrolle über den BMW verlor. Er prallte auf einen Hyundai vor ihm und rammte dann einen Mercedes auf der rechten Fahrbahn. Der Mercedes schrammte durch den Aufprall an einem vor ihm fahrenden VW-Transporter vorbei.

Der BMW-Fahrer erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die 45 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, ihr 14 Jahre alter Beifahrer, die 54 Jahre alte Hyundai-Fahrerin sowie der 32 Jahre alte Transporterfahrer blieben unverletzt.

Der BMW und Mercedes waren fahrunfähig und mussten abgeschleppt werden. Kurz vor 17 Uhr konnten die Sperrungen des rechten und des mittleren Fahrstreifens wieder aufgehoben werden. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei übernommen.

