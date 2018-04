Auto rammt beim Abbiegen Motorradfahrer

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Lankwitz schwer verletzt worden. "Er wurde am Montagabend an der Malteserstraße von einem abbiegenden Auto angefahren", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer an Kopf, Armen und Rumpf. Er wurde mit Blaulicht in eine Klinik gebracht. Der 32 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

( dpa )