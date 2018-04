Das Fahrrad des verunglückten Radfahrers an der Exerzierstraße

In der Nacht zu Dienstag kam es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger.

Exerzierstraße Zwei Personen bei Unfall in Gesundbrunnen verletzt

Bei einem Unfall in Gesundbrunnen sind ein Fußgänger und ein Radfahrer verletzt worden. "Die beiden stießen am Montagabend auf der Exerzierstraße zusammen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der 55-jährige Fußgänger stürzte, der 23 Jahre alte Radler fiel von seinem Gefährt. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

( BM )