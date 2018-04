Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Auto rast bei Verfolgungsjagd in Polizeifahrzeug: Bei einer Verfolgungsjagd in der Nacht zu Dienstag ist ein Auto in einen Gruppenwagen der Polizei gekracht. Die drei Insassen des Autos wurden festgenommen, zwei von ihnen wurden verletzt, wie es vor Ort hieß. Zuvor hatten Beamte beobachtet, wie das Auto in Neukölln in falscher Richtung in eine Einbahnstraße gefahren war. Die Polizisten wollten das Fahrzeug an der Emser Straße stoppen, doch der Fahrer gab Gas und flüchtete über mehrere rote Ampeln. Dabei soll die Geschwindigkeit des Autos immer wieder 100 km/h überschritten haben. An der Braunschweiger Straße prallte das Auto schließlich frontal gegen den Gruppenwagen der Polizei. Die Hintergründe der Verfolgungsjagd waren zunächst unbekannt.

Lagerhalle in Flammen - Großeinsatz in Lichtenberg: Beim Brand einer Lagerhalle in Lichtenberg ist erheblicher Sachschaden entstanden. "Die Rauchentwicklung war immens. Deswegen haben sehr viele besorgte Menschen bei uns angerufen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen. Die rund 1000 Quadratmeter große Halle gehörte zu einer Möbeltischlerei. In ihr war Holz gelagert. Auch von Lacken und Farben war die Rede. Das Gebäude stand am Montagabend beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen. Rund 85 Einsatzkräfte fuhren in die Coppistraße nahe dem S-Bahnhof Lichtenberg. Sie brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Einige Feuerwehrleute seien aber vor Ort geblieben, um am Abend noch kleinere Glutnester zu löschen, hieß es weiter. Trotz der starken Rauchentwicklung habe keine Gefahr für Anwohner bestanden. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Von Auto angefahren - Motorradfahrer in Klinik: Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Lankwitz schwer verletzt worden. "Er wurde am Montagabend an der Malteserstraße von einem abbiegenden Auto angefahren", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der Biker stürzte und wurde mit Blaulicht in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Zwei Personen bei Unfall in Gesundbrunnen schwer verletzt: Bei einem Unfall in Gesundbrunnen sind zwei Personen verletzt worden. "Die beiden stießen am Montagabend auf der Exerzierstraße zusammen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der 55-jährige Fußgänger stürzte, der 23 Jahre alte Radler fiel von seinem Gefährt. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

Wasserrohrbruch: Tram entlang Greifswalder Straße steht zwei Stunden: Ein Wasserrohrbruch im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg hat am späten Montagabend zu einer mehrstündigen Unterbrechung des Tramverkehrs entlang der Greifswalder Straße in beide Richtungen geführt. Gegen 22 Uhr war der Schaden nahe der S-Bahn-Station Greifswalder Straße aufgetreten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Tramlinie M4 fuhr bis gegen Mitternacht nicht.

Feuer zerstört mehrere Zelte auf Campingplatz: Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag auf dem Campingplatz "Hölzerner See" in Heidesee (Landkreis Dahme-Spreewald) ein Feuer ausgebrochen. Mehrere große Zelte brannten nieder. Darin sollen sich auch Boote und Bootsanhänger befunden haben. Verletzt wurde laut ersten Informationen bei dem Feuer auf dem Campingplatz 40 Kilometer südlich von Berlin niemand. Die Feuerwehr sicherte Benzinkanister und Propangasflaschen.

