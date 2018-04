Bei einem Feuer auf dem Campingplatz "Hölzerner See" sind in der Nacht mehrere Zelte niedergebrannt.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag auf dem Campingplatz "Hölzerner See" in Heidesee (Landkreis Dahme-Spreewald) ein Feuer ausgebrochen. Mehrere große Zelte brannten nieder. Darin sollen sich auch Boote und Bootsanhänger befunden haben.

Verletzt wurde laut ersten Informationen bei dem Feuer auf dem Campingplatz 40 Kilometer südlich von Berlin niemand. Die Feuerwehr sicherte Benzinkanister und Propangasflaschen.

( BM )