Auto rast bei Verfolgungsjagd in Polizeifahrzeug

Bei einer Verfolgungsjagd in der Nacht zu Dienstag ist ein Auto in einen Gruppenwagen der Polizei gekracht. Die drei Insassen des Autos wurden festgenommen, zwei von ihnen wurden verletzt, wie es vor Ort hieß.

Zuvor hatten Beamte beobachtet, wie das Auto in Neukölln in falscher Richtung in eine Einbahnstraße gefahren war. Die Polizisten wollten das Fahrzeug an der Emser Straße stoppen, doch der Fahrer gab Gas und flüchtete über mehrere rote Ampeln. Dabei soll die Geschwindigkeit des Autos immer wieder 100 km/h überschritten haben.