Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 69-Jährige rammte in Zehlendorf ein Verkehrsschild. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei einem Verkehrsunfall hat eine 69-Jährige am Montagmorgen in Zehlendorf schwere Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war die Frau mit ihrem Renault auf dem Teltower Damm in Richtung Clayallee unterwegs. An der Laehrstraße fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Verkehrsschild, das auf einer Mittelinsel stand. Dabei soll sie kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben.

Rettungskräfte und ein Notarzt brachten die 69-Jährige, die wahrscheinlich innere Verletzungen erlitten hat, in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

( alu )