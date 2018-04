Polizei sucht Gewalttäter vom U-Bahnhof Boddinstraße

Dieser Mann soll am U-Bahnhof Boddinstraße einen 56-Jährigen angegriffen haben

Der unbekannte Täter soll in Neukölln einen Mann gegen den Kopf getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Unbekannten, der am 7. Dezember 2017 einen 56-Jährigen angegriffen haben soll.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Dezember 2017

Foto: Polizei Berlin

Gegen 18.10 Uhr bemerkte ein Zeuge auf dem U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln, wie der Mann aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus attackiert wurde, und alarmierte die Polizei. Der Gesuchte trat dem 56-Jährigen gegen den Kopf, so dass dieser gegen einen Metallbehälter prallte. Anschließend erhielt er noch mehrere Faustschläge in das Gesicht. Der Angreifer und seine Begleiter entfernten sich anschließend vom U-Bahnhof. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann sonstige Angaben zu dem gesuchten Mann Machen?

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummern (030) 4664-573100/10, außerhalb der Bürodienstzeiten (030) 4664-571100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

