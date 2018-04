Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Fahrzeuge ausgebrannt: Auf einem Parkplatz in Friedrichsfelde sind in der Nacht zum Montag zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Anwohner, wie dunkel gekleidete Personen wegrannten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Radfahrer lebensgefährlich verletzt: Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Dahlem lebensgefährlich verletzt worden. "Der Radler war am Sonntag in der Straße Im Gehege unterwegs, als er stark bremste, weil er einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern wollte", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der 69-Jährige stürzte über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Der Mann wurde wiederbelebt und danach mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U-Bahn

U5: Ende der Bauarbeiten. Die Züge fahren wieder auf der gesamten Strecke zwischen Alexanderplatz und Hönow.

Tram:

M4, M5 und M6: Bis 30. April 2018 Umfahrung des Alexanderplatzes. Die Straßenbahnen fahren ab Mollstr./Otto-Braun-Str. über Karl-Liebknecht-Straße zum Hackeschen Markt bzw. Hauptbahnhof. Von der Haltestelle Memhardstraße werden der Alexanderplatz sowie U- und S-Bahnen erreicht.

Staustellen

Baustelle

A 100 (Stadtring): Sperrung der A 100 in Richtung Wedding zw. den Anschlussstellen Schmargendorf/Kon­stanzer Straße und Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) von 22 bis 5 Uhr. Alle Ein- und Ausfahrten sind dort gesperrt. Beginn der Absperrmaßnahmen ab ca. 21 Uhr.

A 111: (Reinickendorf-Zubringer): Sperrung der Ausfahrt Schulzendorfer Str. auf der A111 Richtung Kreuz Oranienburg ab ca. 7 Uhr bis Anfang Mai. Uml. über Waidmannsluster Damm.

A 115 (AVUS): Sperrung der A 115 in den Nächten von (Mo/Di) und (Di/Mi), jeweils von 22 bis 5 Uhr, stadtauswärts zw. Dreieck Funkturm und Hüttenweg.

Mitte: Auf der Kreuzung Mollstraße/Otto-Braun-Straße beginnen umfangreiche Gleisbauarbeiten. Nur ein Fahrstreifen auf der Mollstraße Richtung Friedrichshain. Kein Linksabbiegen in die Otto-Braun-Str. möglich. Richtung Alexanderplatz nur eine Linksabbiegespur zur Verfügung. Ebenfalls kein Linksabbiegen auf der Otto-Braun-Straße Richtung Greifswalder Straße. Die Arbeiten dauern bis Ende April.

Moabit: Bauarbeiten auf der Invalidenstraße Richtung Prenzlauer Berg. Zwischen Friedrich-List-Ufer und Sandkrugbrücke steht für zwei Wochen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Neben lockeren Wolkenfeldern scheint häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht überwiegend schwach aus Nordost bis Ost

