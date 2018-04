In Karow brannte es in der Nacht in einer Erdgeschosswohnung. Der Mieter zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Berlin-Karow ist der Mieter nach ersten Angaben an der Hand verletzt worden. Der 67-Jährige wurde nach ersten Informationen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag gegen 0.05 Uhr in der Straße Am Hohen Feld ausgebrochen.

( BM )