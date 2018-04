In Prenzlauer Berg war ein Taxifahrer unachtsam. Beim Abbiegen bemerkte er nicht die Tram, die neben ihm fuhr.

In der Nacht zu Sonnabend hat sich in Prenzlauer Berg ein Unfall ereignet. An der Danziger Straße stieß ein Taxi mit einer Straßenbahn der Linie M10 zusammen.

Der Taxifahrer hatte die Gleise überquert, ohne auf die in gleicher Richtung fahrende Tram zu achten. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt.

( BM )