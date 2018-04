In Neukölln ist ein Mann durch Messerstiche verletzt worden

In einem Neuköllner Lokal ist ein Streit unter mehreren Gästen eskaliert. Ein Mann wurde durch Messerstiche verletzt.

Berlin-Neukölln Streit in Bar endet mit Messerstichen

Kurz nach 4 Uhr sind Polizei und Feuerwehr am Sonnabendmorgen zu einer Messerstecherei an der Sonnenallee Ecke Tellstraße in Neukölln gerufen worden.

In einer Bar soll es unter mehreren Personen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Mindestens eine Person wurde dabei durch Messerstiche verletzt. Die Hintergünde des Vorfalls sind noch unklar.

