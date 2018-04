S-Bahn-Schwarzfahrer schlägt Kontrolleurin blutig

In Zehlendorf ist in der Linie S1 ein Jugendlicher beim Schwarzfahren erwischt worden. Daraufhin schlug er auf eine Kontrolleurin ein.

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Zehlendorf bei einer Fahrkartenüberprüfung eine Kontrolleurin geschlagen. Gegen 17.30 Uhr hatten die 32-Jährige und ihr Kollege bereits einen Jugendlichen ohne Fahrschein in der S-Bahn der Linie 1, Fahrtrichtung Wannsee, aufgegriffen und verließen gemeinsam den Zug am Bahnhof Zehlendorf, um sich die Personalien des Schwarzfahrers zu notieren.

Nach dem Aussteigen rannte der Jugendliche jedoch plötzlich los und stieß die 32-Jährige fast um. Als sie versuchte, ihn am Pullover festzuhalten, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht, konnte sich losreißen und entkommen.

Die Kontrolleurin erlitt eine blutende Nase, hatte Schmerzen an Kopf sowie Nacken und kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

( BM )