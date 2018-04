Frau fährt beim Abbiegen zwei Harley-Fahrer um

In Tempelhof hat eine Autofahrerin beim Linksabbiegen nicht aufgepasst. Sie rammte gleich zwei Motorräder.

Beim Linksabbiegen hat eine Autofahrerin am Freitagabend zwei Motorradfahrer in Tempelhof erfasst. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 36 Jahre alte Peugeot-Fahrerin auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Lichtenrade.

Gegen 18.45 Uhr bog die Frau nach links in die Säntisstraße ab und erfasste mit ihrem Pkw die beiden entgegenkommenden Harley-Davidson-Fahrer im Alter von 34 und 53 Jahren. Ermittlungen zufolge passierten die beiden Motorradfahrer den Kreuzungsbereich bei Grün.

Während die Autofahrerin und der 34 Jahre alte Motorradfahrer unverletzt blieben, musste der 53-Jährige schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

Mehr zum Thema:

Autofahrer rast auf der Stadtautobahn in die Leitplanken

Radfahrer bei Unfall in Hellersdorf schwer verletzt

Zwei Frauen bei Unfall auf der A13 in ihrem Auto getötet

Autofahrer prallt gegen Brückenpfeiler und stirbt

( BM )