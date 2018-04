Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Taxi rammt Tram: In der Nacht zu Sonnabend hat sich in Prenzlauer Berg ein Unfall ereignet. An der Danziger Straße stieß ein Taxi mit einer Straßenbahn der Linie M10 zusammen. Der Taxifahrer hatte die Gleise überquert, ohne auf die in gleicher Richtung fahrende Tram zu achten. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt.

In einer Bar in Neukölln kam es zu einer Messerstecherei

Foto: Morris Pudwell

Messerstecherei in Bar: Kurz nach 4 Uhr sind Polizei und Feuerwehr am Sonnabendmorgen zu einer Messerstecherei an der Sonnenallee Ecke Tellstraße in Neukölln gerufen worden. In einer Bar soll es unter mehreren Personen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Mindestens eine Person wurde dabei durch Messerstiche verletzt. Die Hintergünde des Vorfalls sind noch unklar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Mitte: Ab 12 Uhr bis Sonntag, ca. 21 Uhr, ist die Karl-Marx-Allee zw. Strausberger Platz und Alexanderstraße in beiden Richtungen aufgrund des Start-/Zielbereichs für den am Sonntag stattfindenden Halbmarathon gesperrt.

Lichtenberg: Bis Sonntagnachmittag steht wg. Bauarbeiten auf der Landsberger Allee in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Moabit: Bis voraus. Mitte Nov. Sperrung des Friedrich-Krause-Ufer in beiden Richtungen Höhe Perleberger Str.

Tempelhof: Im Bereich des Tempelhofer Damms bis zum Platz der Luftbrücke ist von ca. 9 bis ca. 19 Uhr aufgrund der Messe Berlin Vital im ehemaligen Flughafen Tempelhof mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Köpenick: Im Bereich An der Wuhlheide, Spindlersfelder Str. sowie der Bahnhofstraße ist ab ca. 11 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Wetter

Die Sonne scheint, und nur ab und zu ziehen ein paar hohe Wolkenfelder vorüber. Sie stören aber kaum, und es bleibt auch den ganzen Tag über trocken. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch, zeitweise auch stark aus Südost. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( mim )