Hohe Rauchsäule nach Barackenbrand in Reinickendorf

In der Cité Foch stand eine 600 Quadratmeter große Holzbaracke in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an.

In der Cité Foch ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war eine 600 Quadratmeter große Holzbaracke in der Rue Montesquieu, die in voller Ausdehnung in Flammen stand, wie die Feuerwehr der Berliner Morgenpost mitteilte. Die Holzbaracke befindet sich auf einem eingezäunten, brachliegenden Gelände. Die Einsatzkräfte wurden um 15.36 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an, rund 60 Feuerwehrleute waren in der Spitzenzeit im Einsatz und kämpften gegen die Flammen.

Sechs Löschzüge und ein Rettungswagen waren vor Ort. Verletzt wurde aber niemand, auch Gefahrenstoffe befanden sich nach Informationen der Berliner Morgenpost nicht auf dem Gelände, das weitgehend mit Gestrüpp überwachsen ist. "Die Rauchsäule war deshalb so weithin sichtbar, weil es heute besonders windstill ist", sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. "Der Rauch stieg deshalb senkrecht nach oben." Der Brand sei rasch unter Kontrolle gewesen.

( seg )