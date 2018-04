Betrunkene Frau schubst Mann vor Ostbahnhof aus Rollstuhl

Berlin. Eine betrunkene Frau hat einen Mann am Donnerstagabend am Berliner Ostbahnhof aus dem Rollstuhl geschubst und verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, schob die 31-Jährige kurz nach 19 Uhr den Rollstuhl des wohnungslosen 62-Jährigen vor dem Bahnhof unvermittelt vom Gehweg auf die Straße. Dabei kippte der Rollstuhl um und der Mann verletzte sich im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bundespolizisten nahmen die Frau kurz darauf in der Nähe des Bahnhofes fest. Nach Angaben der Polizei verhielt sie sich aggressiv. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,94 Promille gemessen. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Frau und der Mann sich kannten und sich möglicherweise vor der Tat gestritten hatten, war unklar.

( dpa )