Am Donnerstagabend führten 70 Polizisten Verkehrskontrollen gegen Raser auf den Kurfürstendamm und der Kleiststraße durch (Archiv)

Die Polizei hat Donnerstagabend in Charlottenburg und Schöneberg potentielle Raser kontrolliert. 30 Fahrzeuge wiesen Mängel auf.

Illegale Autorennen Raser-Kontrollen in der City West: 28 Ordnungswidrigkeiten

70 Polizisten haben am Donnerstagabend Verkehrskontrollen in Charlottenburg und Schöneberg durchgeführt. Zwischen 16 und 21 Uhr kontrollierten die Beamten auf dem Kurfürstendamm und in der Kleiststraße 95 Autofahrer und 6 Motorradfahrer. Mit dem Einsatz sollten sogenannte Profilierungsfahrten und illegale Autorennen entlang der beiden Hauptstraßen verhindert werden.

Bei den Kontrollen wiesen laut Polizei insgesamt 30 Fahrzeuge Mängel auf, die nun von den Fahrern beseitigt werden müssen. Zudem leiteten die Polizisten 28 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Der Prozess um die Kudamm-Raser als Chronik Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen die Kudamm-Raser aufgehoben. Die Angeklagten können auf wesentlich mildere Strafen hoffen. Der Prozess um die Kudamm-Raser als Chronik

So auch beim Audi A4 eines 18 Jahre alten Fahrers in der Kleiststraße. Dort stellten die Beamten erhebliche Mängel fest. Da der Verdacht bestand, dass die Achse des Wagens aufgrund eines Unfalles nach rechts verschoben war und die Lenkung nicht einwandfrei funktionierte, stellten die Polizisten den Pkw für ein technisches Gutachten sicher.

Mehr zum Thema:

Kudamm-Rasern droht erneut Urteil wegen Mordes

Kudamm-Raser bleiben vorerst in U-Haft

Illegales Autorennen: 17-Jähriger rast bei Flucht in Zaun

Illegales Autorennen? Polizisten stoppen Raser

( BM )