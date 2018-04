Berlin. Ein Berliner Spätkauf in Gesundbrunnen ist von zwei Räubern überfallen worden. Die Täter bedrohten die 58 Jahre alte Inhaberin am Donnerstagabend mit Beil und Pistole und forderten Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau schloss sich in ein Hinterzimmer ein und wurde nicht verletzt.

Die Täter hebelten mit dem Beil die Kasse auf, nahmen Geld und ergriffen die Flucht.

( dpa )